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В Эстонии допустили закрытие границы с Россией

Архивное фото: министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Эстония допустила закрытие границы с Россией, хотя ранее эту меру называли преждевременной.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

"Мы готовы закрыть границу, если это понадобится, - заявил он.

Также он добавил, что Эстония обсудит такую меру, если это понадобится для поддержки Финляндии.

"Это закрытие границы с РФ может случиться. Эта ситуация не является обычным примером миграции", - добавил Маргус Цахкна.

23 ноября глава МВД Эстонии Лаури Ляенеметс заявлял, что закрытие восточной границы для борьбы с мигрантами пока не нужно.

Закрытие финской границы с РФ

Финляндия начала блокировать въезд с территории России из-за наплыва нелегальных мигрантов. Так, финская пограничная служба запретила въезд людям, едущим на велосипеде через пункты пропуска на границе с РФ.

Ранее финским пограничникам пришлось задействовать слезоточивый газ, когда эмигранты пытались незаконно попасть в лагеря из России.

На границе Финляндии и России с 18 ноября закрыли четыре КПП, а 22 ноября финское правительство решило закрыть почти все пограничные переходы. Сейчас работает только один КПП – в Лапландии.

Вчера правительство Финляндии приняло решение временно закрыть все пограничные переходы на границе с Россией.

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