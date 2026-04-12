В Естонії на берег моря викинуло уламки дрона: що кажуть в поліції

Інциденти з дронами у Балтії та Фінляндії

Нагадаємо, останнім часом у Балтійському регіоні почастішали випадки появи безпілотників.

Зокрема, 2 квітня 2026 року влада Естонії офіційно назвала Росію винною в інцидентах з українськими БпЛА, які опинилися в її повітряному просторі. В Таллінні пояснили, що апарати збилися з курсу саме через активну роботу російських засобів РЕБ.

Аналогічна ситуація спостерігалася і у Фінляндії, де наприкінці березня впали два безпілотники. Україна та Гельсінкі підтвердили, що дрони не були спрямовані у бік фінської території, а змінили траєкторію під впливом російських перешкод під час атаки на об'єкти в РФ.

Крім того, 25 березня російські дрони безпосередньо залетіли до країн Балтії. Тоді один із апаратів врізався в димар електростанції в Естонії, а інший вибухнув на території Латвії.