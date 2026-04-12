В Естонії на берег моря викинуло уламки дрона: що кажуть в поліції

17:56 12.04.2026 Нд
2 хв
Кому належить крило, яке принесло море до Кальві?
aimg Сергій Козачук
Фото: поліція Естонії (facebook.com/politseijapiirivalveamet)

На пляжі в естонському повіті Ляене-Вірумаа виявили фрагмент крила безпілотника, який море викинуло на берег. За попередніми даними, знахідка може бути частиною українського дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на естонське видання ERR.

Естонія назвала винного в інциденті з дронами та спростувала пропаганду РФ

Деталі знахідки

Як повідомило видання, уламки помітив місцевий житель у неділю вранці на пляжі Кальві.

Речниця Поліції безпеки Естонії (КаПо) Марта Тууль уточнила, що мова йде не про падіння літального апарата, а саме про фрагмент крила, принесений морем.

"Місцевий мешканець знайшов його сьогодні вранці", - зазначила Тууль.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії.

Поліція безпеки поки утримується від додаткових коментарів щодо походження об'єкта, хоча попередньо фахівці ідентифікують його як частину українського БпЛА.

Інциденти з дронами у Балтії та Фінляндії

Нагадаємо, останнім часом у Балтійському регіоні почастішали випадки появи безпілотників.

Зокрема, 2 квітня 2026 року влада Естонії офіційно назвала Росію винною в інцидентах з українськими БпЛА, які опинилися в її повітряному просторі. В Таллінні пояснили, що апарати збилися з курсу саме через активну роботу російських засобів РЕБ.

Аналогічна ситуація спостерігалася і у Фінляндії, де наприкінці березня впали два безпілотники. Україна та Гельсінкі підтвердили, що дрони не були спрямовані у бік фінської території, а змінили траєкторію під впливом російських перешкод під час атаки на об'єкти в РФ.

Крім того, 25 березня російські дрони безпосередньо залетіли до країн Балтії. Тоді один із апаратів врізався в димар електростанції в Естонії, а інший вибухнув на території Латвії.

Більше по темі:
УкраїнаЕстоніяБалтияДрониПоліцейські