Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Эстонии на берег моря выбросило обломки дрона: что говорят в полиции

17:56 12.04.2026 Вс
2 мин
Кому принадлежит крыло, которое принесло море в Кальви?
aimg Сергей Козачук
Фото: полиция Эстонии (facebook.com/politseijapiirivalveamet)

На пляже в эстонском уезде Ляэне-Вирумаа обнаружили фрагмент крыла беспилотника, который море выбросило на берег. По предварительным данным, находка может быть частью украинского дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эстонское издание ERR.

Читайте также: Эстония назвала виновного в инциденте с дронами и опровергла пропаганду РФ

Детали находки

Как сообщило издание, обломки заметил местный житель в воскресенье утром на пляже Кальви.

Пресс-секретарь Полиции безопасности Эстонии (КаПо) Марта Тууль уточнила, что речь идет не о падении летательного аппарата, а именно о фрагменте крыла, принесенном морем.

"Местный житель нашел его сегодня утром", - отметила Тууль.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия.

Полиция безопасности пока воздерживается от дополнительных комментариев относительно происхождения объекта, хотя предварительно специалисты идентифицируют его как часть украинского БпЛА.

Инциденты с дронами в Балтии и Финляндии

Напомним, в последнее время в Балтийском регионе участились случаи появления беспилотников.

В частности, 2 апреля 2026 года власти Эстонии официально назвали Россию виновной в инцидентах с украинскими БпЛА, которые оказались в ее воздушном пространстве. В Таллинне объяснили, что аппараты сбились с курса именно из-за активной работы российских средств РЭБ.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в Финляндии, где в конце марта упали два беспилотника. Украина и Хельсинки подтвердили, что дроны не были направлены в сторону финской территории, а изменили траекторию под влиянием российских помех во время атаки на объекты в РФ.

Кроме того, 25 марта российские дроны непосредственно залетели в страны Балтии. Тогда один из аппаратов врезался в дымоход электростанции в Эстонии, а другой взорвался на территории Латвии.

