В Эстонии на берег моря выбросило обломки дрона: что говорят в полиции

Инциденты с дронами в Балтии и Финляндии

Напомним, в последнее время в Балтийском регионе участились случаи появления беспилотников.

В частности, 2 апреля 2026 года власти Эстонии официально назвали Россию виновной в инцидентах с украинскими БпЛА, которые оказались в ее воздушном пространстве. В Таллинне объяснили, что аппараты сбились с курса именно из-за активной работы российских средств РЭБ.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в Финляндии, где в конце марта упали два беспилотника. Украина и Хельсинки подтвердили, что дроны не были направлены в сторону финской территории, а изменили траекторию под влиянием российских помех во время атаки на объекты в РФ.

Кроме того, 25 марта российские дроны непосредственно залетели в страны Балтии. Тогда один из аппаратов врезался в дымоход электростанции в Эстонии, а другой взорвался на территории Латвии.