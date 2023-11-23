Естонія звинуватила російських прикордонників у гібридному нападі за допомогою мігрантів

Близько 30 мігрантів, здебільшого із Сомалі та Сирії, з минулого четверга намагалися проникнути в Естонію з Росії через пункт пропуску в Нарві. Зазначається, що ніхто з них не попросив притулку і всіх їх повернули назад.

Міністр сказав, що Естонія підготувалася до закриття прикордонних переходів, якщо міграційний тиск з боку Росії зросте, а також до вжиття заходів щодо мігрантів, якщо вони спробують в'їхати за межі офіційних пунктів перетину кордону.

"На жаль, є багато ознак того, що в цьому замішані російські прикордонники і, можливо, інші відомства", - сказав міністр.

Він також додав, що міграційний тиск на східний кордон Європи, який триває, являє собою гібридну операцію РФ.

Що цьому передувало

Нагадаємо, останнім часом Фінляндія почала блокувати в'їзд з території РФ через наплив нелегальних мігрантів. Так, прикордонна служба Фінляндії заборонила в'їзд людям, які їдуть велосипедом через пункти пропуску на кордоні з РФ.

Фінським прикордонникам довелося задіяти сльозогінний газ, коли емігранти намагалися незаконно потрапити до таборів із Росії.

З 18 листопада на кордоні Фінляндії та Росії закрили чотири КПП, а 22 листопада уряд Фінляндії ухвалив рішення закрити майже всі прикордонні переходи. Наразі працює лише один КПП у Лапландії.

Також глава уряду Норвегії Йонаса Гар Стере заявив, що може піти за прикладом Фінляндії і закрити єдиний пропускний пункт на кордоні з Росією.