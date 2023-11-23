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Эстония обвинила российских пограничников в гибридном нападении с помощью мигрантов

Архивное фото: министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия участвует в гибридной операции по нападению на Эстонию с помощью мигрантов, которых доставляет на пограничный переход вблизи Нарвы.

Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Около 30 мигрантов, в основном из Сомали и Сирии, с прошлого четверга пытались проникнуть в Эстонию из России через пункт пропуска в Нарве. Отмечается, что никто из них не попросил убежища и всех их вернули обратно.

Министр сказал, что Эстония подготовилась к закрытию пограничных переходов, если миграционное давление со стороны России возрастет, а также к принятию мер в отношении мигрантов, если они попытаются въехать за пределы официальных пунктов пересечения границы.

"К сожалению, есть много признаков того, что в этом замешаны российские пограничники и, возможно, другие ведомства", - сказал министр.

Он также добавил, что продолжающееся миграционное давление на восточную границу Европы представляет собой гибридную операцию РФ.

Что этому предшествовало

Напомним, в последнее время Финляндия начала блокировать въезд с территории РФ из-за наплыва нелегальных мигрантов. Так, пограничная служба Финляндии запретила въезд людям, едущим на велосипеде через пункты пропуска на границе с РФ.

Финским пограничникам пришлось задействовать слезоточивый газ, когда эмигранты пытались незаконно попасть в лагеря из России.

С 18 ноября на границе Финляндии и России закрыли четыре КПП, а 22 ноября правительство Финляндии приняло решение закрыть почти все пограничные переходы. В настоящее время работает только один КПП в Лапландии.

Также глава правительства Норвегии Йонаса Гар Стере заявил, что может последовать примеру Финляндии и закрыть единственный пропускной пункт на границе с Россией.

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