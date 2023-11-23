Норвегія припускає, що також може закрити кордон з РФ

Норвегія припускає, що може піти за прикладом Фінляндії і закрити єдиний пропускний пункт на кордоні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере, якого цитує TV2.

На запитання журналістів, чи доцільно наслідувати приклад фінів і закрити кордон з Росією, прем'єр відповів, що це зроблять "у разі потреби".

Стере додав, що Норвегія уважно стежить за ситуацією на кордоні Фінляндії та Естонії з Росією.

Що цьому передувало

Нагадаємо, останнім часом Фінляндія почала блокувати в'їзд з території РФ через наплив нелегальних мігрантів. Так, прикордонна служба Фінляндії заборонила в'їзд людям, які їдуть велосипедом через пункти пропуску на кордоні з РФ.

Фінським прикордонникам довелося задіяти сльозогінний газ, коли емігранти намагалися незаконно потрапити до таборів із Росії.

З 18 листопада на кордоні Фінляндії та Росії закрили чотири КПП, а 22 листопада уряд Фінляндії ухвалив рішення закрити майже всі прикордонні переходи. Наразі працює лише один КПП у Лапландії.

Також повідомлялося, що кордон з РФ може закрити й Естонія. Там вважають, що люди, які хотіли перетнути кордон з Фінляндією, можуть поїхати на естонський кордон.