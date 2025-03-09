У Британії виявили нову російську шпигунську мережу, ціллю були Грозєв і Доброхотов

У Великій Британії було виявлено чергову кремлівську шпигунську операцію, дії якої були спрямовані проти російських "дисидентів" у Сполученому Королівстві. Двома їхніми цілями були відомий журналіст-розслідувач видання "Bellingcat" Христо Грозєв та головний редактор видання Insider Роман Доброхотов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як пише британське видання, ці журналісти відповідали за викриття двох офіцерів російської військової розвідки (ГРУ), які намагалися вбити Сергія Скрипаля та його дочку Юлію в Солсбері в 2018 році.

За словами Доброхотова з РФ, який втік з Москви в 2021 році та з січня 2023 року перебрався до Британії, за ним та його родиною стежила група з шести болгар, засуджених за шпигунство на користь Росії, і він отримав інформацію про нові спроби свого переслідування.

"Минулої весни я отримав попередження від поліції. Ці спроби тривають", - розповів він.

Наразі подробиці попередження, наданого Доброхотову, не розголошуються на його прохання, як і місцезнаходження його з дружиною та двома синами.

Шість громадян Болгарії зі статусом резидентів Великої Британії - Ваня Габерова (30 років), Катрін Іванова (33 роки), Тихомир Іванчев (39 років), Орлін Русев (47 років), Бісер Джамбазов (43 роки) та Іван Стоянов (34 роки) - були засуджені за проведення шпигунських операцій в країні та за кордоном.

Вважається, що 44-річний Ян Марсалек, який є громадянином Австрії, працював російським агентом та керував британською операцією з Москви. Його розшукували за зв'язки з імовірним шахрайством на 1,6 мільярда фунтів стерлінгів у німецькій фінансовій компанії Wirecard.

Після засудження у Британії шести болгар за шпигунство поліція попередила про подальші операції Росії проти своїх цілей, зокрема дисидентів та викривачів.

Повідомлення, виявлені поліцією, показали, що за Доброхотовим стежили настільки пильно, що пін-код його iPhone підібрав один зі шпигунів, який сидів поруч із ним у літаку.

У групі також були дискусії щодо отруєння Доброхотова рицином на вулицях Лондона або викрадення його на невеликому човні.

Також зазначається, що британська поліція попередила про нову спробу нападу на Доброхотова через кілька місяців після арешту шпигунської групи в лютому 2024 року.

Розслідувальська робота Доброхотов в Insider призвела до того, що близько 80 компаній і 60 осіб потрапили під економічні санкції з боку країн Заходу через їх роль у сприянні війні РФ проти України.

"Я зрозумів, що після арешту болгар до мене і Христо має бути ще якась постійна увага, тому що ми не припинили свою роботу. Також, оскільки наше джерело повідомило нам, що після арешту цієї команди, підконтрольної ФСБ, завдання - те саме завдання - тепер передано ГРУ", - розповів Доброхотов.

Представник антитерористичної поліції Британії розповів, що відомство "тісно співпрацює з поліцейськими силами, партнерами та громадами, щоб виявити будь-яку репресивну діяльність іноземних держав у Великій Британії та намагатиметься перервати цю діяльність, де це можливо".