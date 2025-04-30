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"Росія шпигує по всьому світу": як Кремль розширив мережу агентів після початку війни

Європа, Середа 30 квітня 2025 09:52
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"Росія шпигує по всьому світу": як Кремль розширив мережу агентів після початку війни Фото: стало відомо, як Кремль розширив мережу агентів по всьому світу після початку війни (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Гурковська

Сучасні російські спецслужби працюють по всьому світу ширше, ніж будь-коли. Сплеск активності агентів у Європі та на Близькому Сході спостерігається у зв'язку з підтримкою України західними країнами.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генерал-майор Ілля Павленко.

"Колись "шпигунською столицею" називали Берн, потім - Женеву, далі - Відень, тобто в різні часи в те місце, де відбувалися якісь події, які змінювали світ, з'їжджалася агентура з усього світу. Наприклад, туди, де є скупчення офісів міжнародних організацій або корпорацій, або в місце, яке є майданчиком для якихось важливих переговорів", - розповів він.

За його словами, нещодавно, можна сказати, таким шпигунським центром став Ер-Ріяд.

"Зрозуміло, що там працюватимуть співробітники розвідки, забезпечуватимуть переговори, безпеку тих осіб, які туди прибувають. Але зараз ця географія ширша, тому що багато європейських країн залучено до допомоги Україні. Тому ми і бачимо, що російські агенти проявляються то в Румунії, то в Чехії, то в Німеччині, то в Польщі", - зазначив Павленко.

Він уточнив, що десь російські шпигуни ставлять якісь датчики на потяги, які їдуть з озброєнням, когось вербують, тобто вони почали працювати ширше.

Провокації РФ у Європі

Як раніше писало РБК-Україна, Росія продовжує вербувати іноземних найманців на війну проти України. Так, з квітня 2023 року до кінця травня 2024 року в Москві завербували понад 1 500 іноземців.

Крім того, Росія посилює свої гібридні атаки проти Нідерландів і європейських союзників. Уже став реальністю конфлікт у сірій зоні між війною і миром.

Додамо, що нещодавно Австрія розкрила російську шпигунську мережу з дискредитації України.

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