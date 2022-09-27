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ЦРУ попереджало. Берлін ще влітку знав про можливість атак на газопроводи, - ЗМІ

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Вашингтон, Вівторок 27 вересня 2022 21:56
ЦРУ попереджало. Берлін ще влітку знав про можливість атак на газопроводи, - ЗМІ Фото: ЦРУ ще влітку попереджало Німеччину про можливі атаки на газопроводи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати кілька тижнів тому попередили уряд Німеччини про можливі атаки на газопроводи в Балтійському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Відповідною інформацією з офіційним Берліном поділилися джерела ЦРУ. Представник уряду ФРН відмовився коментувати цю інформацію, додавши, що не відповідає публічно на питання стосовно розвідки чи діяльності спецслужб.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо про витік газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Після цього шведські сейсмологи заявили, що вони зафіксували кілька вибухів у районі, де стався витік газу на "Північних потоках".

Пізніше сейсмолог Шведської національної сейсмічної мережі Бьорна Лунда заявив, що витік на "Північних потоках" був викликаний вибухами, а не землетрусом.

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ЦРУ Північний потік-2 Северный поток
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