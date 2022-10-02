ua ru
Нд, 02 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Витік газу на "Північному потоці-1" припинився

Новость на русском →
Копенгаген, Неділя 02 жовтня 2022 18:45
Витік газу на "Північному потоці-1" припинився Фото: витік газу на "Північному потоці-1" припинився (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 2 жовтня, витік газу з кількох труб "Північного потоку-1" припинився, тиск на газопроводі стабілізувався.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Данське енергетичне агентство у Twitter.

"Компанія Nord Stream AG проінформувала Датське енергетичне агентство про те, що в даний час, мабуть, досягнуто стабільного тиску на двох нитках "Північного потоку-1". Це свідчить про те, що вихід газу з двох останніх витоків в даний час також завершено", - сказано у повідомленні агентства.

Нагадаємо, 27 вересня на трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" виявили три витоку газу.

Після цього 1 жовтня стало відомо, що одна з труб "Північного потоку-2" спорожніла і витік газу припинився.

Більш детально про витік газу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Северный поток
NEWS
ЗСУ знищили вже понад 60 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
ЗСУ знищили вже понад 60 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України