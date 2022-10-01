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Одна з труб "Північного потоку-2" спорожніла внаслідок витоку

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Копенгаген, Субота 01 жовтня 2022 18:21
Одна з труб "Північного потоку-2" спорожніла внаслідок витоку Ілюстративне фото: одна з труб "Північного потоку-2" спорожніла внаслідок витоку (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Тиск на газопроводі "Північний потік-2" стабілізувався після того, як одна з труб спорожніла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Данське енергетичне агентство у Twitter.

"Компанія Nord Stream 2 AG проінформувала Данське енергетичне агентство про те, що на газопроводі "Північний потік-2" досягнуто стабільного тиску. Таким чином, це вказує на те, що витік газу на цьому трубопроводі припинився", - сказано в повідомленні агентства.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо про три витоки газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Після цього шведські сейсмологи припустили, що витік могли спричинити підводні вибухи, які були зафіксовані біля труб газопроводів.

Більш детально про витік газу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Російська Федерація Північний потік-2
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