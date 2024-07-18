Эстония запретила въезд автомобилям с белорусскими номерами

В ведомстве отметили, что транспортным средствам с белорусскими номерными знаками будет запрещено въезжать в Эстонию через эстонские пункты пересечения границы, независимо от причин нахождения владельца или пользователя в Эстонии или Европейском Союзе.

В ограниченных случаях может быть сделано исключение, в том числе по гуманитарным причинам и для дипломатических номеров.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что запрет на въезд в ЕС автомобилей с белорусскими номерными знаками является правильным, поскольку белорусский режим напрямую помогает осуществлять и поддерживать российскую агрессию в Украине.