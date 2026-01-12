Естонія заборонила в’їзд для 261 людини за участь у війні проти України на боці РФ
Влада Естонії Естонія заборонила в’їзд для 261 особи, які брали участь у війні проти України на боці російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна у соцмережі Х.
Голова естонського МЗС наголосив, що російським загарбникам не місце ні в Естонії, ні в Шенгенській зоні.
"Сотні тисяч бійців з держави-агресора брали участь у цій жорстокій війні, вчиняючи звірства і сіючи насильство. Їм немає місця в Естонії та в Шенгенській зоні", - заявив він.
За словами дипламата, ухвалене рішення є лише початком.
Він пообіцяв, що естонська влада й надалі працюватиме над тим, "щоб двері залишалися закритими для колишніх російських комбатантів".
Міністр також закликав інші країни долучатися до подібних обмежень.
Естонія посилює кордон з РФ
Нагадаємо, 18 грудня стало відомо, що троє російських прикордонників перетнули кордон Естонії. На території країни ЄС вони перебували приблизно 20 хвилин.
Тоді глава МЗС сказав, що в разі перетину так званих зелених чоловічків кордону країни естонські військові відкриватимуть вогонь.
Також повідомлялось, що Естонія запланувала будівництво лінії оборони на кордоні з Росією. Зокрема, побудує 600 бункерів в прикордонних районах з країною агресором.
Крім того, на південно-східному кордоні Естонії протягом наступних двох років зведуть майже 40-кілометровий протитанковий рів. А опозиційна партія Естонії ініціювала законопроєкт, яким пропонується закрити кордон з Росією.