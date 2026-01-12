Эстония запретила въезд для 261 человека за участие в войне против Украины на стороне РФ
Власти Эстонии Эстония запретила въезд для 261 человека, которые принимали участие в войне против Украины на стороне российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна в соцсети Х.
Глава эстонского МИД подчеркнул, что российским захватчикам не место ни в Эстонии, ни в Шенгенской зоне.
"Сотни тысяч бойцов из государства-агрессора участвовали в этой жестокой войне, совершая зверства и сея насилие. Им нет места в Эстонии и в Шенгенской зоне", - заявил он.
По словам дипламата, принятое решение является лишь началом.
Он пообещал, что эстонские власти и в дальнейшем будут работать над тем, "чтобы двери оставались закрытыми для бывших российских комбатантов".
Министр также призвал другие страны присоединяться к подобным ограничениям.
Эстония усиливает границу с РФ
Напомним, 18 декабря стало известно, что трое российских пограничников пересекли границу Эстонии. На территории страны ЕС они находились примерно 20 минут.
Тогда глава МИД сказал, что в случае пересечения так называемых зеленых человечков границы страны эстонские военные будут открывать огонь.
Также сообщалось, что Эстония запланировала строительство линии обороны на границе с Россией. В частности, построит 600 бункеров в приграничных районах со страной агрессором.
Кроме того, на юго-восточной границе Эстонии в течение следующих двух лет возведут почти 40-километровый противотанковый ров. А оппозиционная партия Эстонии инициировала законопроект, которым предлагается закрыть границу с Россией.