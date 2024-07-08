ua en ru
Пн, 08 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Естонія побудує 600 бункерів у прикордонних з Росією районах

Понеділок 08 липня 2024 19:21
UA EN RU
Естонія побудує 600 бункерів у прикордонних з Росією районах Ілюстративне фото: Естонія хоче побудувати бункери у прикордонних з Росією районах (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Наступного року Естонія розпочне будівництво лінії оборони на кордоні з Росією. Зокрема, побудує 600 бункерів в прикордонних районах з країною агресором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

За словами голови відділу інфраструктури державного центру оборонних інвестицій країни Каді-Кай Колло, спочатку буде проведено випробування бункерів. За їх результатами буде вибрано один тип бункерів, після чого оголосять тендер на зведення бункерів для всієї лінії оборони.

Вона зазначила, що при визначенні вимог до захисної споруди врахували досвід війни РФ проти України. Зокрема, бункер має вміщати до десяти бійців зі спорядженням та мати місце для продовольства. Як основний матеріал був обраний бетон.

Зазначається, що головною метою бункерів є забезпечення виживання людей. тому надані варіанти будуть випробовувати за допомогою обстрілу 155-міліметровими снарядами.

Окрім бункерів оборонна лінія включатиме протитанкові загородження та паркан із колючого дроту.

Естонія готується до можливої війни з Росією

Як раніше зазначалось, країни Балтії можуть стати однією з основних цілей РФ, якщо вона вирішить напасти на НАТО. Тому зараз ведеться підготовка до того, щоб запобігти нападам держави-агресора.

Зокрема, нещодвано повідомлялось, що Естонія суттєво зміцнить східний кордон НАТО з Росією та побудує цілу оборонну лінію для захисту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Російська Федерація
NEWS
Подвійний удар по Києву, прильоти у Дніпрі та Кривому Розі: головне про наслідки атаки РФ
Подвійний удар по Києву, прильоти у Дніпрі та Кривому Розі: головне про наслідки атаки РФ
DAILY
"Дехто чекає на сім'ю з початку війни". Як столичні волонтери рятують тварин з прифронтових зон
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler "Дехто чекає на сім'ю з початку війни". Як столичні волонтери рятують тварин з прифронтових зон