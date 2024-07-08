Естонія побудує 600 бункерів у прикордонних з Росією районах

Наступного року Естонія розпочне будівництво лінії оборони на кордоні з Росією. Зокрема, побудує 600 бункерів в прикордонних районах з країною агресором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

За словами голови відділу інфраструктури державного центру оборонних інвестицій країни Каді-Кай Колло, спочатку буде проведено випробування бункерів. За їх результатами буде вибрано один тип бункерів, після чого оголосять тендер на зведення бункерів для всієї лінії оборони.

Вона зазначила, що при визначенні вимог до захисної споруди врахували досвід війни РФ проти України. Зокрема, бункер має вміщати до десяти бійців зі спорядженням та мати місце для продовольства. Як основний матеріал був обраний бетон.

Зазначається, що головною метою бункерів є забезпечення виживання людей. тому надані варіанти будуть випробовувати за допомогою обстрілу 155-міліметровими снарядами.

Окрім бункерів оборонна лінія включатиме протитанкові загородження та паркан із колючого дроту.

Естонія готується до можливої війни з Росією

Як раніше зазначалось, країни Балтії можуть стати однією з основних цілей РФ, якщо вона вирішить напасти на НАТО. Тому зараз ведеться підготовка до того, щоб запобігти нападам держави-агресора.

Зокрема, нещодвано повідомлялось, що Естонія суттєво зміцнить східний кордон НАТО з Росією та побудує цілу оборонну лінію для захисту.

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