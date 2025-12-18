ua en ru
Чт, 18 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Група російських прикордонників проникла в Естонію, - Bloomberg

Четвер 18 грудня 2025 15:02
UA EN RU
Група російських прикордонників проникла в Естонію, - Bloomberg Фото: група російських прикордонників проникла в Естонію (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Троє російських прикордонників у середу перетнули кордон та проникли на територію Естонії. Зазначається, що на території країни ЄС вони перебували приблизно 20 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними агентства, естонські та російські чиновники зустрінуться для обговорення цього питання. Естонія заявила, що також викличе у МЗС російського дипломата в Таллінні.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро підкреслив, що зараз зарано говорити, чи був інцидент випадковим, чи навмисною провокацією. Вторгнення було записано на відео, і прикордонні патрулі в цьому районі були посилені.

Естонія та Росія роками не ратифікували договір про кордон. Значна частина фактичного кордону проходить по річці Нарва, але порушення кордону в середу сталося на вузькій смузі землі, де естонська територія простягається на інший бік річки.

У вересні Естонія скликала екстрені переговори з НАТО та звернулася до Ради Безпеки ООН після того, як російські літаки порушили повітряний простір Естонії.

У жовтні Естонія також закрила доступ до дороги, яка роками використовувалася як короткий шлях через російську територію, після повідомлень про те, що російські солдати залякують місцевих жителів у цьому районі.

Естонія посилює кордон з РФ

Нагадаємо, ми повідомляли, що Естонія запланувала будівництво лінії оборони на кордоні з Росією. Зокрема, побудує 600 бункерів в прикордонних районах з країною агресором.

Окрім того, на південно-східному кордоні Естонії протягом наступних двох років зведуть майже 40-кілометровий протитанковий рів. Також опозиційна партія Естонії ініціювала законопроєкт, яким пропонується закрити кордон з Росією.

Також повідомлялось, що Естонія розпочала зведення перших бетонних бункерів на південно-східному кордоні з Росією в рамках Балтійської оборонної лінії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Російська Федерація
Новини
Вибори в Україні під час війни: що про це говорять і чи можливе голосування в "Дії"
Вибори в Україні під час війни: що про це говорять і чи можливе голосування в "Дії"
Аналітика
Росія навряд чи зможе захопити Донеччину до 2027–2028 років: інтерв'ю аналітиків ISW
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія навряд чи зможе захопити Донеччину до 2027–2028 років: інтерв'ю аналітиків ISW