Група російських прикордонників проникла в Естонію, - Bloomberg
Троє російських прикордонників у середу перетнули кордон та проникли на територію Естонії. Зазначається, що на території країни ЄС вони перебували приблизно 20 хвилин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними агентства, естонські та російські чиновники зустрінуться для обговорення цього питання. Естонія заявила, що також викличе у МЗС російського дипломата в Таллінні.
Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро підкреслив, що зараз зарано говорити, чи був інцидент випадковим, чи навмисною провокацією. Вторгнення було записано на відео, і прикордонні патрулі в цьому районі були посилені.
Естонія та Росія роками не ратифікували договір про кордон. Значна частина фактичного кордону проходить по річці Нарва, але порушення кордону в середу сталося на вузькій смузі землі, де естонська територія простягається на інший бік річки.
У вересні Естонія скликала екстрені переговори з НАТО та звернулася до Ради Безпеки ООН після того, як російські літаки порушили повітряний простір Естонії.
У жовтні Естонія також закрила доступ до дороги, яка роками використовувалася як короткий шлях через російську територію, після повідомлень про те, що російські солдати залякують місцевих жителів у цьому районі.
Естонія посилює кордон з РФ
Нагадаємо, ми повідомляли, що Естонія запланувала будівництво лінії оборони на кордоні з Росією. Зокрема, побудує 600 бункерів в прикордонних районах з країною агресором.
Окрім того, на південно-східному кордоні Естонії протягом наступних двох років зведуть майже 40-кілометровий протитанковий рів. Також опозиційна партія Естонії ініціювала законопроєкт, яким пропонується закрити кордон з Росією.
Також повідомлялось, що Естонія розпочала зведення перших бетонних бункерів на південно-східному кордоні з Росією в рамках Балтійської оборонної лінії.