Група російських прикордонників проникла в Естонію, - Bloomberg

Троє російських прикордонників у середу перетнули кордон та проникли на територію Естонії. Зазначається, що на території країни ЄС вони перебували приблизно 20 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними агентства, естонські та російські чиновники зустрінуться для обговорення цього питання. Естонія заявила, що також викличе у МЗС російського дипломата в Таллінні.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро підкреслив, що зараз зарано говорити, чи був інцидент випадковим, чи навмисною провокацією. Вторгнення було записано на відео, і прикордонні патрулі в цьому районі були посилені.

Естонія та Росія роками не ратифікували договір про кордон. Значна частина фактичного кордону проходить по річці Нарва, але порушення кордону в середу сталося на вузькій смузі землі, де естонська територія простягається на інший бік річки.

У вересні Естонія скликала екстрені переговори з НАТО та звернулася до Ради Безпеки ООН після того, як російські літаки порушили повітряний простір Естонії.

У жовтні Естонія також закрила доступ до дороги, яка роками використовувалася як короткий шлях через російську територію, після повідомлень про те, що російські солдати залякують місцевих жителів у цьому районі.