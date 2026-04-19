Естонія заборонила Фіцо проліт до Москви на парад 9 травня

18:35 19.04.2026 Нд
2 хв
У МЗС пояснили причину
aimg Сергій Козачук
Фото: прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)

Естонія відмовила прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо у використанні свого повітряного простору для перельоту до Москви на парад 9 травня.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Естонії.

Читайте також: Каллас дорікнула Фіцо за участь у параді в Москві: Як ти можеш стояти пліч-о-пліч з Путіним?

Позиція Естонії

Як зазначив очільник зовнішньополітичного відомства, позиція Таллінна залишається незмінною з минулого року. Естонія не надасть дозволу на використання свого неба для поїздок до країни-агресора.

"Фіцо знову не отримає дозволу на використання естонського повітряного простору для польоту до Москви для участі в параді 9 травня, заході, спрямованому на прославлення агресора. Ми відмовили в цьому минулого року, і той самий принцип діє зараз", - наголосив Маргус Цахкна.

Принципи безпеки

Він додав, що жодна держава не може використовувати територію Естонії для зміцнення зв'язків з Москвою, поки та продовжує грубо порушувати міжнародне право.

"Позиція Естонії однозначна - жодна країна не може використовувати наш повітряний простір для зміцнення зв'язків з Росією в той час, коли Росія продовжує порушувати міжнародні норми та здійснювати агресію проти України та безпеки Європи в цілому", - заявив міністр.

В Естонії діє стандартна процедура отримання дозволів на польоти для офіційних візитів представників країн ЄС та НАТО. Проте влада підкреслює, що ці механізми не стосуються випадків, коли метою подорожі є Російська Федерація.

Закрите небо до Москви

Нагадаємо, це не перший випадок обмежень для європейських політиків, які планують візити до РФ. У травні 2025 року Естонія вже закривала небо для VIP-рейсів до Москви на тлі підготовки РФ до параду 9 травня.

Аналогічні кроки здійснювали й інші країни Балтії. Зокрема, Латвія та Литва заборонили проліт літака президента Сербії Александра Вучича, який також мав намір відвідати російську столицю.

Попри ці обмеження, прем’єр Словаччини Роберт Фіцо у 2025 році зміг дістатися Москви. Тоді йому довелося змінити маршрут на південний, що зробило шлях у два рази довшим.

Такий візит викликав жорстку критику в Європейському Союзі. Тодішня голова дипломатії ЄС Кая Каллас різко засудила дії словацького прем'єра, підкресливши, що така позиція суперечить спільним інтересам європейської безпеки та міжнародним нормам.

