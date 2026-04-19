Эстония запретила Фицо пролет в Москву на парад 9 мая

Позиция Эстонии

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, позиция Таллинна остается неизменной с прошлого года. Эстония не предоставит разрешения на использование своего неба для поездок в страну-агрессора.

"Фицо снова не получит разрешения на использование эстонского воздушного пространства для полета в Москву для участия в параде 9 мая, мероприятии, направленном на прославление агрессора. Мы отказали в этом в прошлом году, и тот же принцип действует сейчас", - подчеркнул Маргус Цахкна.

Принципы безопасности

Он добавил, что ни одно государство не может использовать территорию Эстонии для укрепления связей с Москвой, пока та продолжает грубо нарушать международное право.

"Позиция Эстонии однозначна - ни одна страна не может использовать наше воздушное пространство для укрепления связей с Россией в то время, когда Россия продолжает нарушать международные нормы и осуществлять агрессию против Украины и безопасности Европы в целом", - заявил министр.

В Эстонии действует стандартная процедура получения разрешений на полеты для официальных визитов представителей стран ЕС и НАТО. Однако власти подчеркивают, что эти механизмы не касаются случаев, когда целью путешествия является Российская Федерация.