Эстония запретила Фицо пролет в Москву на парад 9 мая

Эстония отказала премьер-министру Словакии Роберту Фицо в использовании своего воздушного пространства для перелета в Москву на парад 9 мая.
Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Эстонии.
Как отметил глава внешнеполитического ведомства, позиция Таллинна остается неизменной с прошлого года. Эстония не предоставит разрешения на использование своего неба для поездок в страну-агрессора.
"Фицо снова не получит разрешения на использование эстонского воздушного пространства для полета в Москву для участия в параде 9 мая, мероприятии, направленном на прославление агрессора. Мы отказали в этом в прошлом году, и тот же принцип действует сейчас", - подчеркнул Маргус Цахкна.
Он добавил, что ни одно государство не может использовать территорию Эстонии для укрепления связей с Москвой, пока та продолжает грубо нарушать международное право.
"Позиция Эстонии однозначна - ни одна страна не может использовать наше воздушное пространство для укрепления связей с Россией в то время, когда Россия продолжает нарушать международные нормы и осуществлять агрессию против Украины и безопасности Европы в целом", - заявил министр.
В Эстонии действует стандартная процедура получения разрешений на полеты для официальных визитов представителей стран ЕС и НАТО. Однако власти подчеркивают, что эти механизмы не касаются случаев, когда целью путешествия является Российская Федерация.
Напомним, это не первый случай ограничений для европейских политиков, которые планируют визиты в РФ. В мае 2025 года Эстония уже закрывала небо для VIP-рейсов в Москву на фоне подготовки РФ к параду 9 мая.
Аналогичные шаги осуществляли и другие страны Балтии. В частности, Латвия и Литва запретили пролет самолета президента Сербии Александра Вучича, который также намеревался посетить российскую столицу.
Несмотря на эти ограничения, премьер Словакии Роберт Фицо в 2025 году смог добраться до Москвы. Тогда ему пришлось изменить маршрут на южный, что сделало путь в два раза длиннее.
Такой визит вызвал жесткую критику в Европейском Союзе. Тогдашняя глава дипломатии ЕС Кая Каллас резко осудила действия словацкого премьера, подчеркнув, что такая позиция противоречит общим интересам европейской безопасности и международным нормам.