Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Естонія вперше збила безпілотник під час повітряної тривоги в Балтії

14:17 19.05.2026 Вт
2 хв
Чий це дрон і як він опинився у повітряному просторі країни?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: винищувач F-16 (Getty Images)

Винищувач НАТО, які патрулював повітряний простір в Балтійському регіоні, збив дрон над Естонією.

Як повідомляє РБК-Україна, естонський міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив це Delfi та ERR.

Безпілотник був збитий над озером Вертсьярв на півдні Естонії. За словами Певкура, найімовірніше, це був український дрон, який збився з курсу через заглушення систем.

Цю версію окремо підтвердив також голова комітету з питань закордонних справ естонського парламенту Марко Міхельсон.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал прокоментував цю інформацію перед естонським парламентом, зазначивши, що збиття дрона свідчить про те, що "ми, мабуть, все ще можемо впоратися з ситуацією".

Про жертви серед цивільного населення або матеріальні збитки не повідомлялося.

Що передувало

Близько полудня за місцевим часом Естонія і Латвія оголосили тривогу щодо дронів на частині своєї території.

Латвія підтвердила тривогу в останні хвилини - повідомляється, що внаслідок попередження було перервано проведення іспитів з мови та залізничне сполучення.

Зазначається, що кілька балтійських та скандинавських країн-членів НАТО повідомляли про вторгнення безпілотників протягом останніх місяців, оскільки російська агресія проти України триває.

Нагадаємо, 17 травня у Латвії попереджали про можливу загрозу у повітряному просторі країни у низці прикордонних з Росією районах через появу в небі невідомого безпілотника.

Зазначимо, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що НАТО має засоби, щоб зрівняти з землею російські бази протиповітряної оборони та ракетні бази, розташовані у Калінінграді.

НАТОЕстоніяВійна в УкраїніДрони