Естонія вперше збила безпілотник під час повітряної тривоги в Балтії

Безпілотник був збитий над озером Вертсьярв на півдні Естонії. За словами Певкура, найімовірніше, це був український дрон, який збився з курсу через заглушення систем.

Цю версію окремо підтвердив також голова комітету з питань закордонних справ естонського парламенту Марко Міхельсон.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал прокоментував цю інформацію перед естонським парламентом, зазначивши, що збиття дрона свідчить про те, що "ми, мабуть, все ще можемо впоратися з ситуацією".

Про жертви серед цивільного населення або матеріальні збитки не повідомлялося.

Що передувало

Близько полудня за місцевим часом Естонія і Латвія оголосили тривогу щодо дронів на частині своєї території.

Латвія підтвердила тривогу в останні хвилини - повідомляється, що внаслідок попередження було перервано проведення іспитів з мови та залізничне сполучення.

Зазначається, що кілька балтійських та скандинавських країн-членів НАТО повідомляли про вторгнення безпілотників протягом останніх місяців, оскільки російська агресія проти України триває.