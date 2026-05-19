Естонія вперше збила безпілотник під час повітряної тривоги в Балтії

Винищувач НАТО, які патрулював повітряний простір в Балтійському регіоні, збив дрон над Естонією.
Як повідомляє РБК-Україна, естонський міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив це Delfi та ERR.
Безпілотник був збитий над озером Вертсьярв на півдні Естонії. За словами Певкура, найімовірніше, це був український дрон, який збився з курсу через заглушення систем.
Цю версію окремо підтвердив також голова комітету з питань закордонних справ естонського парламенту Марко Міхельсон.
Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал прокоментував цю інформацію перед естонським парламентом, зазначивши, що збиття дрона свідчить про те, що "ми, мабуть, все ще можемо впоратися з ситуацією".
Про жертви серед цивільного населення або матеріальні збитки не повідомлялося.
Близько полудня за місцевим часом Естонія і Латвія оголосили тривогу щодо дронів на частині своєї території.
Латвія підтвердила тривогу в останні хвилини - повідомляється, що внаслідок попередження було перервано проведення іспитів з мови та залізничне сполучення.
Зазначається, що кілька балтійських та скандинавських країн-членів НАТО повідомляли про вторгнення безпілотників протягом останніх місяців, оскільки російська агресія проти України триває.
