Эстония впервые сбила беспилотник во время воздушной тревоги в Балтии

14:17 19.05.2026 Вт
2 мин
Чей это дрон и как он оказался в воздушном пространстве страны?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: истребитель F-16 (Getty Images)

Истребитель НАТО, которые патрулировал воздушное пространство в Балтийском регионе, сбил дрон над Эстонией.

Как сообщает РБК-Украина, эстонский министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил это Delfi и ERR.

Беспилотник был сбит над озером Вертсьярв на юге Эстонии. По словам Певкура, вероятнее всего, это был украинский дрон, который сбился с курса из-за заглушения систем.

Эту версию отдельно подтвердил также председатель комитета по иностранным делам эстонского парламента Марко Михельсон.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал прокомментировал эту информацию перед эстонским парламентом, отметив, что сбитие дрона свидетельствует о том, что "мы, видимо, все еще можем справиться с ситуацией".

О жертвах среди гражданского населения или материальном ущербе не сообщалось.

Что предшествовало

Около полудня по местному времени Эстония и Латвия объявили тревогу по поводу дронов на части своей территории.

Латвия подтвердила тревогу в последние минуты - сообщается, что в результате предупреждения было прервано проведение экзаменов по языку и железнодорожное сообщение.

Отмечается, что несколько балтийских и скандинавских стран-членов НАТО сообщали о вторжении беспилотников в течение последних месяцев, поскольку российская агрессия против Украины продолжается.

Напомним, 17 мая в Латвии предупреждали о возможной угрозе в воздушном пространстве страны в ряде приграничных с Россией районах из-за появления в небе неизвестного беспилотника.

Отметим, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что НАТО имеет средства, чтобы сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы, расположенные в Калининграде.

