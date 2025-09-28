Естонія виділила мільйони євро на американську зброю для України

Зброя США для України

Нагадаємо, на початку серпня США і НАТО запустили новий формат надання Україні військової допомоги. Йдеться про PURL - механізм, який передбачає фінансування американської зброї через внески членів Альянсу.

За даними Reuters, адміністрація Трампа схвалила перші два пакети допомоги Україні за кошти НАТО.

Також додамо, що 14 липня американський президент Дональд Трамп заявляв, що США нададуть Україні озброєння на "мільярди доларів", яке закуплять і розподілятимуть європейські союзники по НАТО.

Трамп тоді також розповів, що до відправлення в Україну готують до 17 систем протиповітряної оборони Patriot.