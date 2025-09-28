Эстония выделила миллионы евро на американское оружие для Украины

Оружие США для Украины

Напомним, в начале августа США и НАТО запустили новый формат предоставления Украине военной помощи. Речь идет о PURL - механизме, который предусматривает финансирование американского оружия через взносы членов Альянса.

По данным Reuters, администрация Трампа одобрила первые два пакета помощи Украине за средства НАТО.

Также добавим, что 14 июля американский президент Дональд Трамп заявлял, что США предоставят Украине вооружение на "миллиарды долларов", которое закупят и будут распределять европейские союзники по НАТО.

Трамп тогда также рассказал, что к отправке в Украину готовят до 17 систем противовоздушной обороны Patriot.