Ще одна країна приєднається до ініціативи щодо купівлі американської зброї для України

Естонія офіційно долучається до ініціативи PURL із закупівлі американського озброєння для України.

"Сьогодні я хочу підкреслити, що Естонія повністю підтримує цю ініціативу, і ми з радістю будемо брати участь у цих зусиллях", - заявив Каріс.

Президент зазначив, що його країна й надалі буде підтримувати Україну. Лише цього року Таллінн витратив 0,3% ВВП на пряму військову допомогу Києву.

Каріс наголосив, що естонська оборонна промисловість активно розширює кооперацію з українськими підприємствами у військовій сфері.

Глава держави додав, що уряд Естонії готовий надати війська у "коаліцію рішучих" для забезпечення миру в Україні.

Водночас він підкреслив, що Таллінн і надалі підтримуватиме євроатлантичні прагнення України та її шлях до НАТО.