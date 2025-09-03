UA

Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Ще одна країна приєднається до ініціативи щодо купівлі американської зброї для України

Фото: президент Естонії Алар Каріс (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що Таллінн долучиться до ініціативи PURL із закупівлі американської зброї для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Каріса з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Естонія офіційно долучається до ініціативи PURL із закупівлі американського озброєння для України. 

"Сьогодні я хочу підкреслити, що Естонія повністю підтримує цю ініціативу, і ми з радістю будемо брати участь у цих зусиллях", - заявив Каріс.

Президент зазначив, що його країна й надалі буде підтримувати Україну. Лише цього року Таллінн витратив 0,3% ВВП на пряму військову допомогу Києву.

Каріс наголосив, що естонська оборонна промисловість активно розширює кооперацію з українськими підприємствами у військовій сфері.

Глава держави додав, що уряд Естонії готовий надати війська у "коаліцію рішучих" для забезпечення миру в Україні.

Водночас він підкреслив, що Таллінн і надалі підтримуватиме євроатлантичні прагнення України та її шлях до НАТО.

Ініціатива PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це новий механізм військової допомоги Україні, запущений США та НАТО. Він дозволяє країнам-партнерам фінансувати закупівлю американського озброєння та техніки для України, що пришвидшує їх постачання.

До програми вже зокрема приєдналися Нідерланди, Німеччина та Канада, які зробили значні внески у фінансування закупівель озброєнь для ЗСУ.

"Коаліція рішучих"

Нагадаємо, 20 серпня прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що Таллінн готовий направити до України військовий миротворчий контингент у складі однієї роти в рамках "коаліції рішучих".

Раніше у Німеччині заявляли, що відкидають можливість розміщення свого військового контингенту в Україні. Там заявили, що Берлін вже розгорнув бригаду Бундесверу в Литві. Тому додаткове розміщення солдатів в Україні "стало б надмірним навантаженням для Німеччини".

Напередодні "коаліція рішучих" підтвердила готовність розгорнути сили стримування після припинення бойових дій, а також надати допомогу в забезпеченні безпеки повітряного і морського простору України та відновленні Збройних сил України.

Естонія Війна в Україні