Ще одна країна приєднається до ініціативи щодо купівлі американської зброї для України

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що Таллінн долучиться до ініціативи PURL із закупівлі американської зброї для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Каріса з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Естонія офіційно долучається до ініціативи PURL із закупівлі американського озброєння для України.
"Сьогодні я хочу підкреслити, що Естонія повністю підтримує цю ініціативу, і ми з радістю будемо брати участь у цих зусиллях", - заявив Каріс.
Президент зазначив, що його країна й надалі буде підтримувати Україну. Лише цього року Таллінн витратив 0,3% ВВП на пряму військову допомогу Києву.
Каріс наголосив, що естонська оборонна промисловість активно розширює кооперацію з українськими підприємствами у військовій сфері.
Глава держави додав, що уряд Естонії готовий надати війська у "коаліцію рішучих" для забезпечення миру в Україні.
Водночас він підкреслив, що Таллінн і надалі підтримуватиме євроатлантичні прагнення України та її шлях до НАТО.
PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це новий механізм військової допомоги Україні, запущений США та НАТО. Він дозволяє країнам-партнерам фінансувати закупівлю американського озброєння та техніки для України, що пришвидшує їх постачання.
До програми вже зокрема приєдналися Нідерланди, Німеччина та Канада, які зробили значні внески у фінансування закупівель озброєнь для ЗСУ.
Нагадаємо, 20 серпня прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що Таллінн готовий направити до України військовий миротворчий контингент у складі однієї роти в рамках "коаліції рішучих".
Раніше у Німеччині заявляли, що відкидають можливість розміщення свого військового контингенту в Україні. Там заявили, що Берлін вже розгорнув бригаду Бундесверу в Литві. Тому додаткове розміщення солдатів в Україні "стало б надмірним навантаженням для Німеччини".
Напередодні "коаліція рішучих" підтвердила готовність розгорнути сили стримування після припинення бойових дій, а також надати допомогу в забезпеченні безпеки повітряного і морського простору України та відновленні Збройних сил України.