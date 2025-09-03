RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Еще одна страна присоединится к инициативе по покупке американского оружия для Украины

Фото: президент Эстонии Алар Карис (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Таллинн присоединится к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Кариса с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Эстония официально присоединяется к инициативе PURL по закупке американского вооружения для Украины.

"Сегодня я хочу подчеркнуть, что Эстония полностью поддерживает эту инициативу, и мы с радостью будем участвовать в этих усилиях", - заявил Карис.

Президент отметил, что его страна и в дальнейшем будет поддерживать Украину. Только в этом году Таллинн потратил 0,3% ВВП на прямую военную помощь Киеву.

Карис отметил, что эстонская оборонная промышленность активно расширяет кооперацию с украинскими предприятиями в военной сфере.

Глава государства добавил, что правительство Эстонии готово предоставить войска в "коалицию решительных" для обеспечения мира в Украине.

В то же время он подчеркнул, что Таллинн и в дальнейшем будет поддерживать евроатлантические стремления Украины и ее путь в НАТО.

 

Инициатива PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это новый механизм военной помощи Украине, запущенный США и НАТО. Он позволяет странам-партнерам финансировать закупку американского вооружения и техники для Украины, что ускоряет их поставки.

К программе уже в частности присоединились Нидерланды, Германия и Канада, которые сделали значительные взносы в финансирование закупок вооружений для ВСУ.

"Коалиция решительных"

Напомним, 20 августа премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Таллин готов направить в Украину военный миротворческий контингент в составе одной роты в рамках "коалиции решительных".

Ранее в Германии заявляли, что отвергают возможность размещения своего военного контингента в Украине. Там заявили, что Берлин уже развернул бригаду Бундесвера в Литве. Поэтому дополнительное размещение солдат в Украине "стало бы чрезмерной нагрузкой для Германии".

Накануне "коалиция решительных" подтвердила готовность развернуть силы сдерживания после прекращения боевых действий, а также оказать помощь в обеспечении безопасности воздушного и морского пространства Украины и восстановлении Вооруженных сил Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭстонияВойна в Украине