Эстония отправляет патрульных в Литву для усиления контроля на границе с Беларусью

В среду, 7 июля, Эстонская служба полиции и пограничной охраны (PPA) направит в Литву полицейское подразделение ESTPOL5. Они помогут остановить возросшие потоки нелегальных мигрантов на литовско-белорусской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.