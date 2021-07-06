Естонія відправляє патрульних до Литви для посилення контролю на кордоні з Білоруссю

У середу, 7 липня, Естонська служба поліції і прикордонної охорони (PPA) направить до Литви поліцейський підрозділ ESTPOL5. Вони допоможуть зупинити збільшені потоки нелегальних мігрантів на литовсько-білоруському кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.