Естонія відправляє патрульних до Литви для посилення контролю на кордоні з Білоруссю

У середу, 7 липня, Естонська служба поліції і прикордонної охорони (PPA) направить до Литви поліцейський підрозділ ESTPOL5. Вони допоможуть зупинити збільшені потоки нелегальних мігрантів на литовсько-білоруському кордоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Заступник генерального директора PPA з охорони кордону Егерт Белітешев заявив, що оскільки ризик нелегальної міграції на литовсько-білоруському кордоні найближчим часом залишиться високим, Служба поліції та охорони кордонів направить групу ESTPOL5 для надання допомоги Литві, за умови схвалення міністром внутрішніх справ.
Команда з десяти осіб відправиться з Естонії в Литву вже завтра. PPA направить своїх співробітників до Литви на один місяць.
Нагадаємо, 2 липня уряд Литви оголосив надзвичайний стан у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів з території Білорусі.
Потім Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь більше не триматиме у себе нелегалів. Він зазначив, що у країни немає на їх утримання грошей через введені санкції.
Крім того, у зв'язку із зростанням потоку нелегалів, співробітники Frontex почали охороняти кордон Литви з Білоруссю.
Додамо, що Фінляндія також направить додаткову допомогу в Литву і Латвія для посилення контролю на кордоні з Білоруссю.