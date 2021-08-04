UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Эстония отправляет в Литву вторую команду для патрулирования границы с Беларусью

Автор: РБК-Украина

Департамент полиции и погранохраны Эстонии в четверг, 5 августа, отправит вторую команду полицейского подразделения ESTPOL5. Она будет патрулировать литовско-белорусскую границу, чтобы пресечь массовую нелегальную миграцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

В составе новой команды будет десять человек.

ESTPOL5 будет участвовать в наземном патрулировании, вести наблюдение с помощью дронов, выполнять задания по охране объектов и вести мониторинг ситуации. Срок командировки - один месяц.

Сотрудники Департамента полиции и погранохраны, которые сейчас находятся в Литве, вернутся в Эстонию 7 августа.

Напомним, в палаточном лагере на территории полигона Руднинкай на границе Литвы и Беларуси мигранты устроили беспорядки. Причиной стало плохое содержание нелегалов.

Добавим, власти Литвы депортировали первого нелегального мигранта из Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваЭстонияБеларусь