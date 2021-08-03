Литва депортировала первого нелегала из Беларуси

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство внутренних дел Литвы .

"В понедельник (3 августа - ред.) было принято решение о высылке гражданина Республики Камерун в страну его происхождения. Он уже уехал из Литвы", - отметили в МВД страны.

В ведомстве отметили, что в дальнейшем будут приниматься решения о высылке в страну проживания остальных нелегалов. "Литва уважает права человека, но нелегальные мигранты из страны будут высланы. Мы не может мириться с их незаконным пребыванием", - подчеркнула глава МВД Агне Билотайте.

По данным министерства, в текущем году литовско-белорусскую границу нелегально пересекли более 4 тысяч мигрантов.