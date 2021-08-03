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Литва депортировала первого нелегала из Беларуси

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Вильнюс, Вторник 03 августа 2021 22:28
Литва депортировала первого нелегала из Беларуси Фото: Литве отправила домой первого нелегального мигранта из Беларуси (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Литвы депортировали первого нелегального мигранта из Беларуси. Гражданина Камеруна выслали в страну проживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство внутренних дел Литвы.

"В понедельник (3 августа - ред.) было принято решение о высылке гражданина Республики Камерун в страну его происхождения. Он уже уехал из Литвы", - отметили в МВД страны.

В ведомстве отметили, что в дальнейшем будут приниматься решения о высылке в страну проживания остальных нелегалов. "Литва уважает права человека, но нелегальные мигранты из страны будут высланы. Мы не может мириться с их незаконным пребыванием", - подчеркнула глава МВД Агне Билотайте.

По данным министерства, в текущем году литовско-белорусскую границу нелегально пересекли более 4 тысяч мигрантов.

Как отметил заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас, среди нелегальных мигрантов из Беларуси есть граждане России.

Напомним, ранее замглавы МИД Литвы заявил, что у Вильнюса есть доказательство причастности режима Беларуси к наплыву мигрантов.

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