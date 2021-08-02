В лагере мигрантов в Литве произошли беспорядки: полиция применила газ
В палаточном лагере на территории полигона Руднинкай на границе Литвы и Беларуси мигранты устроили беспорядки из-за плохого содержания. Протестующих полиция разогнала с помощью воды из пожарного шланга и слезоточивого газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал LRT.
По его данным, возмущение мигрантов вызвала нехватка спальных мешков, грязная питьевая вода и намокшие палатки. Нелегалы попытались сбежать из лагеря. Их остановила полиция с помощью слезоточивого газа и струи воды из пожарного шланга.
О пострадавших не сообщается. Полиция задержала двух человек. Их вывели из лагеря. Одного из них увели к машине скорой помощи.
Журналисты портала Delfi отметили, что возле лагеря мигрантов находится десять полицейских машин и карета скорой помощи. Также к месту происшествия привезли водомет, но он не применялся.
В палаточном лагере находится 380 мигрантов, которые незаконно пересекли границу Литвы и Беларуси. Всего в него планируется поселить 800 нелегалов.
Riots in Lithuania migrant camp, Belarus regime fighting back against sanctions letting literally '00 migrants cross the border. There are now frequent flights from Baghdad, human traffickers know border with EU not guarded. Hybrid tactics, assymetrical #BorderCrisis #Migrant pic.twitter.com/ZmeZLdw1Mr— @profiler (@profilersystem) August 2, 2021
Напомним, 1 августа на территорию Литвы из Беларуси ворвалось рекордное число нелегальных мигрантов - более 200 человек.
Отметим, Евросоюз призвал белорусские власти не шантажировать Литву нелегальными мигрантами. В Евросоюзе пригрозили Беларуси новыми санкциями.