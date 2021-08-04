Естонія відправляє до Литви другу команду для патрулювання кордону з Білоруссю

Департамент поліції і прикордонної охорони Естонії в четвер, 5 серпня, відправить другу команду поліцейського підрозділу ESTPOL5. Вона патрулюватиме литовсько-білоруський кордон, щоб припинити масову нелегальну міграцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
У складі нової команди буде десять чоловік.
ESTPOL5 братиме участь в наземному патрулюванні, вести спостереження за допомогою дронів, виконувати завдання з охорони об'єктів і вести моніторинг ситуації. Термін відрядження-один місяць.
Співробітники Департаменту поліції і прикордонної охорони, які зараз знаходяться в Литві, повернуться в Естонію 7 серпня.
Нагадаємо, в наметовому таборі на території полігону Руднінкай на кордоні Литви та Білорусі мігранти влаштували заворушення. Причиною стало погане утримання нелегалів.
Додавши, влада Литви депортувала першого нелегального мігранта з Білорусі.