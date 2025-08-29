ua en ru
Естонія назвала членство України в НАТО найкращою гарантією безпеки

П'ятниця 29 серпня 2025 12:57
Естонія назвала членство України в НАТО найкращою гарантією безпеки Фото: міністр оборони естонії Ганно Певкур (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Естонія підтримала вступ України до НАТО, назвавши це найкращою гарантією безпеки для країни, що постраждала від російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Tagesschau.

"Естонія розглядає членство України в НАТО як найкращу гарантію безпеки для країни, що постраждала від війни", - заявив міністр оборони Ганно Певкур на неформальній зустрічі міністрів ЄС у Копенгагені.

Крім того, міністр оборони Литви Довіле Сакалієне наголосила на необхідності запровадження вторинних санкцій проти Росії.

За її словами, такі обмеження можуть стати найефективнішим способом перекрити фінансові потоки до уряду в Москві та вплинуть на країни, які продовжують торгувати з Росією, зокрема Китай та Індію.

Зустріч міністрів ЄС у Копенгагені

Нагадаємо, Данія разом з Європейською службою зовнішніх дій організувала неформальну зустріч міністрів закордонних справ та міністрів оборони країн ЄС. На ній говоритимуть, зокрема, про військову підтримку України.

Зустріч буде проходити 29 та 30 серпня.

Вступ України до НАТО

Як відомо, восени 2022 року Україна офіційно звернулася із заявкою на пришвидшений вступ до НАТО.

У самому Альянсі наголосили, що Київ має перспективу членства, проте під час війни цей процес неможливий.

Сам президент США Дональд Трамп виступав проти приєднання України до блоку, а очільник Пентагону Піт Хегсет називав таку перспективу малоймовірною.

НАТО Україна Естонія
