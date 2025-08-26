Данія організовує неформальні зустрічі міністрів ЄС: говоритимуть й про підтримку України
Данія разом з Європейською службою зовнішніх дій організовує неформальні зустрічі міністрів закордонних справ та міністрів оборони країн ЄС. Говоритимуть, зокрема, про військову підтримку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Данського головування у Раді ЄС.
Як повідомляється, зустріч міністрів оборони запланована на 28 та 29 серпня.
У перший день міністрів запрошують на попередній захід з питань оборони, а потім на світську вечерю у палаці Фредеріксберг.
Неформальна зустріч запланована на 29 серпня і надасть можливість для стратегічного обговорення співпраці ЄС у сфері безпеки та оборони, зокрема щодо військової підтримки ЄС Україні та обороноздатності.
Зустріч міністрів закордонних справ запланована на 29 та 30 серпня. Зазначається, що такий формат створює можливість для більш відкритого обговорення та роздумів щодо стратегічних питань, пов'язаних з роллю та становищем ЄС на світовій арені.
Допомога Україні від Данії
Нагадаємо, з 1 липня Данія перебрала головування в Раді ЄС від Польщі. Як відомо, гасло головування Данії - "Сильна Європа в мінливому світі".
В данському уряді зазначали що головним завданням буде створення більш стійкого та незалежного Європейського Союзу, який здатен самостійно відповідати на геополітичні виклики. Також серед пріоритетів - підтримка України та санкції проти РФ.
Варто зазначити, що Данія залишається однією з найактивніших країн-партнерів України. Копенгаген надав українській армії військову допомогу, зокрема і важку техніку.
Також Данія приєдналася до авіаційної коаліції, передавши Україні літаки F-16.
Крім того, Україна та Данія започатковують виробництво зброї. Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Данія стане першою країною, з якою Україна запустить спільне оборонне виробництво.