Данія організовує неформальні зустрічі міністрів ЄС: говоритимуть й про підтримку України

Данія разом з Європейською службою зовнішніх дій організовує неформальні зустрічі міністрів закордонних справ та міністрів оборони країн ЄС. Говоритимуть, зокрема, про військову підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Данського головування у Раді ЄС.

Як повідомляється, зустріч міністрів оборони запланована на 28 та 29 серпня.

У перший день міністрів запрошують на попередній захід з питань оборони, а потім на світську вечерю у палаці Фредеріксберг.

Неформальна зустріч запланована на 29 серпня і надасть можливість для стратегічного обговорення співпраці ЄС у сфері безпеки та оборони, зокрема щодо військової підтримки ЄС Україні та обороноздатності.

Зустріч міністрів закордонних справ запланована на 29 та 30 серпня. Зазначається, що такий формат створює можливість для більш відкритого обговорення та роздумів щодо стратегічних питань, пов'язаних з роллю та становищем ЄС на світовій арені.