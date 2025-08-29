Эстония назвала членство Украины в НАТО лучшей гарантией безопасности

Эстония поддержала вступление Украины в НАТО, назвав это лучшей гарантией безопасности для страны, пострадавшей от российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Tagesschau .

"Эстония рассматривает членство Украины в НАТО как лучшую гарантию безопасности для страны, пострадавшей от войны", - заявил министр обороны Ханно Певкур на неформальной встрече министров ЕС в Копенгагене.

Кроме того, министр обороны Литвы Довиле Сакалиене подчеркнула необходимость введения вторичных санкций против России.

По ее словам, такие ограничения могут стать самым эффективным способом перекрыть финансовые потоки к правительству в Москве и повлияют на страны, которые продолжают торговать с Россией, в частности Китай и Индию.