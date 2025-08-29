ua en ru
Эстония назвала членство Украины в НАТО лучшей гарантией безопасности

Пятница 29 августа 2025 12:57
Эстония назвала членство Украины в НАТО лучшей гарантией безопасности Фото: министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Эстония поддержала вступление Украины в НАТО, назвав это лучшей гарантией безопасности для страны, пострадавшей от российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Tagesschau.

"Эстония рассматривает членство Украины в НАТО как лучшую гарантию безопасности для страны, пострадавшей от войны", - заявил министр обороны Ханно Певкур на неформальной встрече министров ЕС в Копенгагене.

Кроме того, министр обороны Литвы Довиле Сакалиене подчеркнула необходимость введения вторичных санкций против России.

По ее словам, такие ограничения могут стать самым эффективным способом перекрыть финансовые потоки к правительству в Москве и повлияют на страны, которые продолжают торговать с Россией, в частности Китай и Индию.

Встреча министров ЕС в Копенгагене

Напомним, Дания вместе с Европейской службой внешних действий организовала неформальную встречу министров иностранных дел и министров обороны стран ЕС. На ней будут говорить, в частности, о военной поддержке Украины.

Встреча будет проходить 29 и 30 августа.

Вступление Украины в НАТО

Как известно, осенью 2022 года Украина официально обратилась с заявкой на ускоренное вступление в НАТО.

В самом Альянсе отметили, что Киев имеет перспективу членства, однако во время войны этот процесс невозможен.

Сам президент США Дональд Трамп выступал против присоединения Украины к блоку, а глава Пентагона Пит Хегсет называл такую перспективу маловероятной.

