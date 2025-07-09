Естонія може заблокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії: у чому причина

Естонія може заблокувати 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо з нього виключать пункт про зниження цінової стелі на російську нафту.
Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
"Ми маємо дуже чітку позицію, що зниження стелі цін на нафту має бути включено до цього пакета. У нас дуже тверда позиція з цього питання", - сказав Цахкна.
Він додав, що встановлення нижчої стелі цін на російську нафту буде найсильнішою частиною нового пакета санкцій ЄС.
Глава МЗС Естонії пояснив, що зниження цінової стелі з нинішніх 60 доларів за барель до 45 доларів також було включено в пропозицію, представлену Єврокомісією на початку року.
Цахкна підкреслив, що позиція Естонії полягає в тому, щоб прийняти запропонований Єврокомісією пакет санкцій в його первісному вигляді,
Раніше видання Delfi написало, що середземноморські країни з великим сектором судноплавства, особливо Мальта, хочуть вилучити цю вимогу з пакета, і тому Естонія готова накласти вето на ухвалення 18-го пакету без нової верхньої межі ціни.
Рішення щодо зовнішньої політики ЄС вимагають згоди всіх країн-членів блоку.
Нагадаємо, 10 червня Європейська комісія представила новий пакет обмежень проти Росії. Санкції повинні вдарити по доходах Москви від енергоносіїв, банків та військовій промисловості.
Однак Словаччина разом з Угорщиною відмовилися підтримати новий пакет санкцій через небажання втрачати можливість закуповувати дешеві російські нафту й газ.
Пізніше голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Словаччини Юрай Бланар заявив, що Братислава відмовиться від вето, якщо ЄС надасть гарантії зменшення негативних наслідків відмови від російських джерел енергії.
Нещодавно кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомляв, що нові санкції можуть ухвалити найближчим часом, оскільки зі Словаччиною вдалось домовитися.
Втім сьогодні журналіст повідомив, що посли ЄС під час сьогоднішнього засідання знову не змогли досягти згоди щодо 18-го пакета санкцій проти Росії через блокування з боку Словаччини.
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