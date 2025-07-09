Эстония может заблокировать 18-й пакет санкций ЕС против России: в чем причина

"Мы имеем очень четкую позицию, что снижение потолка цен на нефть должно быть включено в этот пакет. У нас очень твердая позиция по этому вопросу", - сказал Цахкна.

Он добавил, что установление более низкого потолка цен на российскую нефть будет самой сильной частью нового пакета санкций ЕС.

Глава МИД Эстонии пояснил, что снижение ценового потолка с нынешних 60 долларов за баррель до 45 долларов также было включено в предложение, представленное Еврокомиссией в начале года.

Цахкна подчеркнул, что позиция Эстонии заключается в том, чтобы принять предложенный Еврокомиссией пакет санкций в его первоначальном виде,

Ранее издание Delfi написало, что средиземноморские страны с большим сектором судоходства, особенно Мальта, хотят изъять это требование из пакета, и поэтому Эстония готова наложить вето на принятие 18-го пакета без нового верхнего предела цены.

Решения по внешней политике ЕС требуют согласия всех стран-членов блока.