Естонія хоче приєднатись до ядерної ініціативи Франції: в чому мета

Естонія розпочала переговори з Францією щодо можливої участі у французькій ініціативі, спрямованій на посилення ядерного стримування. Йдеться про формат співпраці, який Париж пропонує європейським партнерам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

"Ми вже перебуваємо під ядерною парасолькою НАТО. Франція також підтримує нашу незалежність, розміщуючи війська в Естонії. Тож якщо з’явиться можливість поглибити співпрацю в ядерній галузі, це, ймовірно, станеться", - сказав прем'єр-міністр країни Крістен Міхал.

Таким чином, Таллінн розглядає участь у французькій ініціативі як один із напрямів поглиблення безпекової взаємодії з Францією. Переговори щодо цього питання тривають.

Французька ініціатива передбачає посилення ядерного стримування та розширення відповідної співпраці з європейськими партнерами. Естонія наразі обговорює з Парижем можливість долучення до цього формату.

Контекст новини

Чимало європейських країн посилюють свою ядерну безпеку разом із сусідами. Вже взимку Литва може внести зміни у Конституцію, щоб дозволити розміщення ядерної зброї на своїй території. Президент Литви Ґітанас Науседа заявляв, що серед лідерів парламентських партій існує "практично одностайна" підтримка ідеї скасування заборони на ядерну зброю в країні.

Наприклад, наприкінці червня 2026 року президент Фінляндії Олександр Стубб офіційно підписав поправки до закону про ядерну енергетику. Цей крок остаточно дозволив ввезення, транзит та зберігання ядерної зброї на території країни в рамках інтеграції до оборонної системи НАТО.

А Польща та Франція почали конкретні переговори про "ядерну парасольку". Сторони провели перше засідання спеціальної координаційної групи.