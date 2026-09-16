Эстония хочет присоединиться к ядерной инициативе Франции: в чем цель
Эстония начала переговоры с Францией по поводу возможного участия во французской инициативе, направленной на усиление ядерного сдерживания. Речь идет о формате сотрудничества, который Париж предлагает европейским партнерам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Французская инициатива предполагает усиление ядерного сдерживания и расширение соответствующего сотрудничества с европейскими партнерами. Эстония обсуждает с Парижем возможность присоединения к этому формату.
Таким образом, Таллин рассматривает участие во французской инициативе как одно из направлений углубления безопасного взаимодействия с Францией. Переговоры по этому вопросу продолжаются.
"Мы уже находимся под ядерным зонтиком НАТО. Франция также поддерживает нашу независимость, размещая войска в Эстонии. Так что если появится возможность углубить сотрудничество в ядерной отрасли, это, вероятно, произойдет", - сказал премьер-министр страны Кристен Михал.
Контекст новости
Многие европейские страны усиливают свою ядерную безопасность вместе с соседями. Уже зимой Литва может внести изменения в Конституцию для разрешения размещения ядерного оружия на своей территории. Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что среди лидеров парламентских партий существует "практически единодушная" поддержка идеи отмены запрета на ядерное оружие в стране.
К примеру, в конце июня 2026 года президент Финляндии Александр Стубб официально подписал поправки к закону о ядерной энергетике. Этот шаг окончательно позволил ввоз, транзит и хранение ядерного оружия на территории страны в рамках интеграции в оборонную систему НАТО.
А Польша и Франция начали конкретные переговоры о "ядерном зонте". Стороны провели первое заседание специальной координационной группы.