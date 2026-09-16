Эстония хочет присоединиться к ядерной инициативе Франции: в чем цель

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Эстония начала переговоры с Францией по поводу возможного участия во французской инициативе, направленной на усиление ядерного сдерживания. Речь идет о формате сотрудничества, который Париж предлагает европейским партнерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Французская инициатива предполагает усиление ядерного сдерживания и расширение соответствующего сотрудничества с европейскими партнерами. Эстония обсуждает с Парижем возможность присоединения к этому формату. Таким образом, Таллин рассматривает участие во французской инициативе как одно из направлений углубления безопасного взаимодействия с Францией. Переговоры по этому вопросу продолжаются. "Мы уже находимся под ядерным зонтиком НАТО. Франция также поддерживает нашу независимость, размещая войска в Эстонии. Так что если появится возможность углубить сотрудничество в ядерной отрасли, это, вероятно, произойдет", - сказал премьер-министр страны Кристен Михал.