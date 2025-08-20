UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Естонія готова відправити до України одну роту своїх миротворців, - премʼєр

Фото: Крістен Міхал (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Естонія готова направити до України військовий миротворчий контингент у складі однієї роти в рамках "коаліції рішучих".

Про це заявив прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Водночас прем’єр наголосив, що обговорювати деталі можливої місії наразі передчасно.

"Зараз ми на етапі підготовки до зустрічі президентів України і Росії. Якщо вона відбудеться, то теоретично за нею може послідувати тристороння зустріч. Лише тоді цей процес може бути запущений", - зазначив він.

За його словами, тільки після зустрічі можна буде обговорювати, "як забезпечити безпеку, якими мають бути гарантії, який внесок зроблять США та Європа".

"Тоді ми зрозуміємо, якою буде ця військова операція, хто і який внесок у неї зробить і які в неї перспективи", - додав Міхал.

Гарантії безпеки для України

Західні медіа повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін нібито не заперечує проти надання Україні партнерами гарантій безпеки за логікою статті 5 НАТО, проте формат таких гарантій поки що не визначений.

Раніше у Німеччині заявляли, що не відкидають можливості розміщення свого військового контингенту в Україні, а Велика Британія прямо наголошувала на готовності направити війська вже в перший тиждень після набуття чинності потенційною мирною угодою або домовленістю про припинення вогню з Росією.

Напередодні "коаліція рішучих" підтвердила готовність розгорнути сили стримування - іноземний контингент у тому чи іншому форматі мав би відіграти роль запобіжника й гарантії від нового масштабного вторгнення РФ у майбутньому.

Однак за словами речника уряду Греції, Афіни не мають наміру відправляти миротворчий контингент до України.

