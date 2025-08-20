RU

Эстония готова отправить в Украину одну роту своих миротворцев, - премьер

Фото: Кристен Михал (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Эстония готова направить в Украину военный миротворческий контингент в составе одной роты в рамках "коалиции решительных".

Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

В то же время премьер подчеркнул, что обсуждать детали возможной миссии пока преждевременно.

"Сейчас мы на этапе подготовки к встрече президентов Украины и России. Если она состоится, то теоретически за ней может последовать трехсторонняя встреча. Только тогда этот процесс может быть запущен", - отметил он.

По его словам, только после встречи можно будет обсуждать, "как обеспечить безопасность, какими должны быть гарантии, какой вклад сделают США и Европа".

"Тогда мы поймем, какой будет эта военная операция, кто и какой вклад в нее сделает и какие у нее перспективы", - добавил Михал.

Гарантии безопасности для Украины

Западные медиа сообщали, что российский диктатор Владимир Путин якобы не возражает против предоставления Украине партнерами гарантий безопасности по логике статьи 5 НАТО, однако формат таких гарантий пока не определен.

Ранее в Германии заявляли, что не исключают возможности размещения своего военного контингента в Украине, а Великобритания прямо отмечала готовность направить войска уже в первую неделю после вступления в силу потенциального мирного соглашения или договоренности о прекращении огня с Россией.

Накануне "коалиция решительных" подтвердила готовность развернуть силы сдерживания - иностранный контингент в том или ином формате должен был бы сыграть роль предохранителя и гарантии от нового масштабного вторжения РФ в будущем.

Однако по словам представителя правительства Греции, Афины не намерены отправлять миротворческий контингент в Украину.

