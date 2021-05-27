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Эстония еще принимает рейсы "Белавиа": когда обещают запретить

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Четверг 27 мая 2021 13:14
Эстония еще принимает рейсы "Белавиа": когда обещают запретить Фото: Эстония запрещает полеты "Белавиа" в страну (facebook.com/belavia)
Автор: РБК-Украина

Эстония запрещает полеты для беларуской компании "Белавиа". Ограничения начнут действовать с 28 мая.

Об этом сообщает российсккий "Интерфакс".

Решение принято на фоне того, что в Минске принудительно посадили самолет Ryanair, чтобы задержать оппозиционнера Романа Протасевича.

"Как и другие европейские государства, Эстония запретит полеты "Белавиа" в свои аэропорты. Официальное решение будет оформлено сегодня после обеда", - заявила премьер-министр Кая Каллас.

Эстония также призвала освободить Протасевича и его девушку. Кроме того, ЕС призвали ввести "жесткие и эффективные санкции" в связи с инцидентом.

Ряд СМИ в четверг сообщили, что Эстония продолжает принимать рейсы "Белавиа".

Ранее беларусская авиакомпания "Белавиа" заявила об отмене полетов по направлениям в 8 странах. Ограничения будут действовать с 27 мая по 30 октября 2021 года.

Как известно, Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) советует авиакомпаниям ЕС, а также перевозчикам других стран Европы избегать воздушное пространство Беларуси, кроме случаев чрезвычайных ситуаций.

В воскресенье в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, после чего задержали оппозиционера и основателя телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Европейские авиакомпании 25 мая начали перенаправление рейсов в обход воздушного пространства Беларуси.

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