Эстония еще принимает рейсы "Белавиа": когда обещают запретить
Эстония запрещает полеты для беларуской компании "Белавиа". Ограничения начнут действовать с 28 мая.
Об этом сообщает российсккий "Интерфакс".
Решение принято на фоне того, что в Минске принудительно посадили самолет Ryanair, чтобы задержать оппозиционнера Романа Протасевича.
"Как и другие европейские государства, Эстония запретит полеты "Белавиа" в свои аэропорты. Официальное решение будет оформлено сегодня после обеда", - заявила премьер-министр Кая Каллас.
Эстония также призвала освободить Протасевича и его девушку. Кроме того, ЕС призвали ввести "жесткие и эффективные санкции" в связи с инцидентом.
Ряд СМИ в четверг сообщили, что Эстония продолжает принимать рейсы "Белавиа".
Ранее беларусская авиакомпания "Белавиа" заявила об отмене полетов по направлениям в 8 странах. Ограничения будут действовать с 27 мая по 30 октября 2021 года.
Как известно, Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) советует авиакомпаниям ЕС, а также перевозчикам других стран Европы избегать воздушное пространство Беларуси, кроме случаев чрезвычайных ситуаций.
В воскресенье в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, после чего задержали оппозиционера и основателя телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича.
Европейские авиакомпании 25 мая начали перенаправление рейсов в обход воздушного пространства Беларуси.