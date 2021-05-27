Естонія ще приймає рейси "Бєлавіа": коли обіцяють заборонити

Рішення прийнято на тлі того, що в Мінську примусово посадили літак Ryanair, щоб затримати опозиціонера Романа Протасевича.

"Як і інші європейські держави, Естонія заборонить польоти "Белавіа" в свої аеропорти. Офіційне рішення буде оформлено сьогодні після обіду",- заявила прем'єр-міністр Кая Каллас.

Естонія також закликала звільнити Протасевича і його дівчину. Крім того, ЄС закликали ввести "жорсткі та ефективні санкції" у зв'язку з інцидентом.

Ряд ЗМІ в четвер повідомили, що Естонія продовжує приймати рейси "Белавіа".