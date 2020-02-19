Эскалация на Донбассе не повлияет на нормандские переговоры, - Загороднюк

Фото: Андрей Загороднюк (РБК-Украина)

Министр обороны не видит причин для переноса нормандского саммита

Наступление незаконных вооруженных формирований на Донбассе 18 февраля не станет причиной для переноса нормандского саммита в апреле. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк после заседания парламентского комитета по нацбезопасности и обороне, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, вчерашняя эскалация на Донбассе не должна повлиять на достигнутые ранее договоренности.

"Этот инцидент случился вчера. Я не знаю. Может быть все, что угодно. Но мы не видим сейчас, что именно это повлияет на Нормандию", - заявил Загороднюк.

Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования РФ атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный. В частности, под огневым прикрытием российские боевики перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку прорваться через линию разграничения.

По информации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, 18 февраля во время наступления подконтрольных России вооруженных формирований, было совершено более 2 300 взрывов.