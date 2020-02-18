В НАТО сделали заявление по поводу наступления боевиков на Донбассе

Иллюстративное фото (nato.int)

Действия НВФ подрывают усилия по урегулированию конфликта в регионе, заявили в Альянсе

В Североатлантическом Альянсе обеспокоены эскалацией ситуации в Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Миссии Украины в НАТО в Facebook.

По словам пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, сегодняшнее наступление незаконных вооруженных формирований на Донбассе подрывает усилия по мирному урегулированию конфликта в регионе.

"НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы, как и раньше, призываем Россию вывести свои силы, прекратить поддержку сепаратистов и совершить настоящие усилия по выполнению минских соглашений", - заявила Лунгеску.

Напомним, Европейский союз призвал Российскую Федерацию повлиять на подконтрольные ей вооруженные формирования на Донбассе. Отреагировать на сегодняшнюю атаку боевиков призывала и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Как известно, утром 18 февраля вооруженные формирования РФ атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный. В частности, под огневым прикрытием российские боевики перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку прорваться через линию разграничения.