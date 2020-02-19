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ОБСЕ зафиксировала на Донбассе более 2000 взрывов

Новости » Происшествия     19.02.2020 - 11:07
ОБСЕ зафиксировала на Донбассе более 2000 взрывов
Иллюстративное фото (flickr.com/osce)

СММ уточняет состояние ситуации с безопасностью в районе Золотого

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 2300 взрывов на Донбассе, где накануне произошло наступление боевиков. Об этом сообщила пресс-служба миссии.

Как говорится в отчете, утром 18 февраля с 05:30 по 11:30, во время патрулирования в районе Золотого, наблюдения на передовых патрульных базах в Кадиевке и Попасной, а также мониторинга при помощи камер видеонаблюдения СММ констатировала существенное увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, более 2 300 взрывов. В 12:00 команда миссии направила в указанный район беспилотник.

"В настоящее время осуществляется анализ материалов фото- и видеофиксации беспилотника", - отметили в пресс-службе.

СММ уточняет состояние ситуации с безопасностью в этом районе.

Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования РФ атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный. В результате боя погиб один украинский военный и 5 бойцов ООС получили ранения.

Позже действия боевиков осудили США, ЕС и ряд других стран. Европейский союз призвал Российскую Федерацию повлиять на подконтрольные ей вооруженные формирования на Донбассе.

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Новости Украины ОБСЕнаступление боевиковДонбассЗолотое
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