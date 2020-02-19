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Ескалація на Донбасі не вплине на нормадські перемовини, - Загороднюк

Новини » Політика     19.02.2020 - 18:06
Ескалація на Донбасі не вплине на нормадські перемовини, - Загороднюк
Фото: Андрій Загороднюк (РБК-Україна)

Міністр оборони не бачить причин для перенесення нормандського саміту

Наступ незаконних збройних формувань на Донбасі 18 лютого не стане причиною для перенесення нормандського саміту у квітні. Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк після засідання парламентського комітету нацбезпеки та оборони, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, вчорашня ескалація на Донбасі не повинна вплинути на досягнуті раніше домовленості.

"Цей інцидент трапився вчора. Я не знаю. Може бути все, що завгодно. Але ми не бачимо зараз, що саме це вплине на Нормандію", - заявив Загороднюк.

Нагадаємо, вранці 18 лютого збройні формування РФ атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Зокрема, під вогневим прикриттям російські бойовики перейшли до активних наступальних дій і зробили спробу прорватися через лінію розмежування.

За інформацією Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, 18 лютого під час наступу підконтрольних Росії збройних формувань, було зафіксувано понад 2 300 вибухів.

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