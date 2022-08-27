Еще три судна вышли из портов Украины по "зерновому коридору"

Из портов Украины с утра оправились еще три корабля с зерновой продукцией в рамках "зернового коридора".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Турции.

По данным ведомства, на утро субботы, 27 августа, из украинских портов отправились еще 3 судна с зерновыми грузами.

"Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с начала работы "зернового коридора" из украинских морских портов за 20 дней вышли 27 судов, на борту которых находилось совокупно 670 тысяч тонн агропродукции.

При этом в Турции заявили о том, что вывоз сельскохозяйственной продукции из Украины планируется увеличить.

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