Еще три судна отправились из Украины "зерновым коридором"

Так, судно PETREL S отправилось из Черноморска, а SARA и EFE - из Одесского порта.

"На их борту более 33 тысяч тонн агропродукции. Вчера из разблокированных портов вышел крупнейший караван из 5 судов, на борту которых около 110 тысяч продукции", - говорится в сообщении.

К тому же, по данным МИУ, сегодня ожидается заход такого же по размерам каравана под загрузку более 70 тысяч тонн продовольствия.

Как констатируют в ведомстве, всего уже 24 судна отправились из украинских портов по "зерновому коридору". На их борту более 600 тысяч тонн агропродукции.