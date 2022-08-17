Еще три судна отправились из Украины "зерновым коридором"

Еще три судна с украинским продовольствием отправились из Украины по "зерновому коридору". Они вышли из портов "Черноморск" и "Одесса" утром 17 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины (МИУ).
Так, судно PETREL S отправилось из Черноморска, а SARA и EFE - из Одесского порта.
"На их борту более 33 тысяч тонн агропродукции. Вчера из разблокированных портов вышел крупнейший караван из 5 судов, на борту которых около 110 тысяч продукции", - говорится в сообщении.
К тому же, по данным МИУ, сегодня ожидается заход такого же по размерам каравана под загрузку более 70 тысяч тонн продовольствия.
Как констатируют в ведомстве, всего уже 24 судна отправились из украинских портов по "зерновому коридору". На их борту более 600 тысяч тонн агропродукции.
Напомним, 22 июля, в Стамбуле было подписано соглашение о "зерновом коридоре". Согласно подписанному соглашению, РФ обязалась не стрелять по портам. В ООН заявили, что первые поставки украинского зерна должны были начаться уже 23 июля. Но именно в этот день РФ ударила крылатыми ракетами "Калибр" по порту Одессы.
Как сообщалось, Украина призывает международных партнеров распространить соглашение о "зерновом коридоре" на другие товары, в частности на металл.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.