Ще три судна вирушили з України "зерновим коридором"

Так, судно PETREL S вирушило з Чорноморська, а SARA та EFE - з Одеського порту.

"На їх борту понад 33 тисяч тонн агропродукції. Вчора з розблокованих портів вийшов найбільший караван з 5 суден, на борту яких майже 110 тисяч продукції", - йдеться в повідомленні.

До того ж за даними МІУ, сьогодні очікується захід такого ж за розмірами каравану під завантаження понад 70 тисяч тонн продовольства.

Як констатують у відомстві, загалом вже 24 судна вирушили із українських портів "зерновим коридором". На їх борту понад 600 тисяч тонн агропродукції.