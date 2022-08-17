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Еще три судна отправились из Украины "зерновым коридором"

Новина українською →
Украина, Среда 17 августа 2022 17:40
Еще три судна отправились из Украины "зерновым коридором" Фото: еще три судна отправились из Украины "зерновым коридором" (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Наталия Гурковская

Еще три судна с украинским продовольствием отправились из Украины по "зерновому коридору". Они вышли из портов "Черноморск" и "Одесса" утром 17 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины (МИУ).

Так, судно PETREL S отправилось из Черноморска, а SARA и EFE - из Одесского порта.

"На их борту более 33 тысяч тонн агропродукции. Вчера из разблокированных портов вышел крупнейший караван из 5 судов, на борту которых около 110 тысяч продукции", - говорится в сообщении.

К тому же, по данным МИУ, сегодня ожидается заход такого же по размерам каравана под загрузку более 70 тысяч тонн продовольствия.

Как констатируют в ведомстве, всего уже 24 судна отправились из украинских портов по "зерновому коридору". На их борту более 600 тысяч тонн агропродукции.

Напомним, 22 июля, в Стамбуле было подписано соглашение о "зерновом коридоре". Согласно подписанному соглашению, РФ обязалась не стрелять по портам. В ООН заявили, что первые поставки украинского зерна должны были начаться уже 23 июля. Но именно в этот день РФ ударила крылатыми ракетами "Калибр" по порту Одессы.

Как сообщалось, Украина призывает международных партнеров распространить соглашение о "зерновом коридоре" на другие товары, в частности на металл.

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