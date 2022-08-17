Ще три судна вирушили з України "зерновим коридором"

Ще три судна з українським продовольством вирушили з України "зерновим коридором". Вони вийшли з портів "Чорноморськ" та "Одеса" вранці 17 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури України ( МІУ ).

Так, судно PETREL S вирушило з Чорноморська, а SARA та EFE - з Одеського порту.

"На їх борту понад 33 тисяч тонн агропродукції. Вчора з розблокованих портів вийшов найбільший караван з 5 суден, на борту яких майже 110 тисяч продукції", - йдеться в повідомленні.

До того ж за даними МІУ, сьогодні очікується захід такого ж за розмірами каравану під завантаження понад 70 тисяч тонн продовольства.

Як констатують у відомстві, загалом вже 24 судна вирушили із українських портів "зерновим коридором". На їх борту понад 600 тисяч тонн агропродукції.