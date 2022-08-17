Ще три судна вирушили з України "зерновим коридором"
Ще три судна з українським продовольством вирушили з України "зерновим коридором". Вони вийшли з портів "Чорноморськ" та "Одеса" вранці 17 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури України (МІУ).
Так, судно PETREL S вирушило з Чорноморська, а SARA та EFE - з Одеського порту.
"На їх борту понад 33 тисяч тонн агропродукції. Вчора з розблокованих портів вийшов найбільший караван з 5 суден, на борту яких майже 110 тисяч продукції", - йдеться в повідомленні.
До того ж за даними МІУ, сьогодні очікується захід такого ж за розмірами каравану під завантаження понад 70 тисяч тонн продовольства.
Як констатують у відомстві, загалом вже 24 судна вирушили із українських портів "зерновим коридором". На їх борту понад 600 тисяч тонн агропродукції.
Нагадаємо, 22 липня, в Стамбулі було підписано угоду про "зерновий коридор". Згідно з підписаною угодою, РФ зобов'язалася не стріляти по портах. В ООН заявили, що перші поставки українського зерна повинні були розпочатися вже 23 липня. Але саме в цей день РФ вдарила крилатими ракетами типу "Калібр" по порту Одеси.
Як повідомлялося, Україна закликає міжнародних партнерів поширити угоду про "зерновий коридор" на інші товари, зокрема на метал.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.