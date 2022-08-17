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Ще три судна вирушили з України "зерновим коридором"

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Україна, Середа 17 серпня 2022 17:40
Ще три судна вирушили з України "зерновим коридором" Фото: ще три судна вирушили з України "зерновим коридором" (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Наталія Гурковська

Ще три судна з українським продовольством вирушили з України "зерновим коридором". Вони вийшли з портів "Чорноморськ" та "Одеса" вранці 17 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури України (МІУ).

Так, судно PETREL S вирушило з Чорноморська, а SARA та EFE - з Одеського порту.

"На їх борту понад 33 тисяч тонн агропродукції. Вчора з розблокованих портів вийшов найбільший караван з 5 суден, на борту яких майже 110 тисяч продукції", - йдеться в повідомленні.

До того ж за даними МІУ, сьогодні очікується захід такого ж за розмірами каравану під завантаження понад 70 тисяч тонн продовольства.

Як констатують у відомстві, загалом вже 24 судна вирушили із українських портів "зерновим коридором". На їх борту понад 600 тисяч тонн агропродукції.

Нагадаємо, 22 липня, в Стамбулі було підписано угоду про "зерновий коридор". Згідно з підписаною угодою, РФ зобов'язалася не стріляти по портах. В ООН заявили, що перші поставки українського зерна повинні були розпочатися вже 23 липня. Але саме в цей день РФ вдарила крилатими ракетами типу "Калібр" по порту Одеси.

Як повідомлялося, Україна закликає міжнародних партнерів поширити угоду про "зерновий коридор" на інші товари, зокрема на метал.

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